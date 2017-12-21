Неприятный запах может вернуться в Москву – МЧС

21 декабря, 12:53
МЧС предупредило жителей столицы о возможном возвращении неприятного запаха.
В ближайшие дни синоптики прогнозируют ветер восточных и южных направлений, который донесет до города запах с полигона "Кучино". Больше всего это будет ощущаться на востоке и юго-востоке Москвы, в Балашихе и Реутове, пояснили спасатели.
Для горожан в МЧС выпустили рекомендации, передает телеканал Москва 24. Особо чувствительным к химическим веществам в атмосфере, аллергикам, гипертоникам и обладателям хронических заболеваний советуют меньше находиться на открытом воздухе, закрывать окна и пользоваться кондиционерами, чаще проводить влажную уборку.
Необходимо ограничить курение и алкоголь, следует воздержаться от езды за рулем и обязательно обращаться к врачу при необходимости. Длительных прогулок лучше избегать также детям и беременным женщинам. Страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно измерять артериальное давление не менее двух раз в день.
Первые жалобы на неприятный запах в Москве стали поступать 8 декабря от жителей нескольких районов. 15 декабря в МЧС выяснили его причину – полигон "Кучино", где концентрация сероводорода в воздухе оказалась превышена в три раза. Максимальное разовое превышение в 34,8 раза зафиксировали на посту "Балашиха-Речная". Сергей Собянин заявил, что городские власти готовы помогать с рекультивацией полигонов в Подмосковье.
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