Москва готова оказать помощь по рекультивации полигонов в области – Собянин

16 декабря, 15:14
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы готовы оказывать необходимую помощь по рекультивации полигонов в Московской области.
"Последние дни проходят под знаком расследования причин неприятных запахов, которые периодически мучают москвичей. В связи с тем, что после тщательной проверки на территории города источник не был обнаружен, обратился за информацией к коллегам в МЧС", – написал Собянин на персональном сайте.
Ранее в МЧС сообщили, что неприятных запах связан с полигоном "Кучино" в Балашихе. Там выявили превышение норм концентрации сероводорода в воздухе в три раза, максимальное разовое превышение в 34,8 раза было зафиксировано на посту "Балашиха-Речная".
По словам главы города, опасности для здоровья граждан нет. В настоящий момент в Подмосковье принимаются необходимые меры для дегазации полигона.
8 декабря жители нескольких районов Москвы пожаловались на неприятный запах в воздухе. 14 декабря Сергей Собянин поручил определить источник выбросов из-за вновь появившегося запаха.
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