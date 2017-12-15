МЧС: источник неприятного запаха – полигон "Кучино"

15 декабря, 18:06
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
МЧС России обнаружило причину неприятного запаха в Москве.
Это связано с полигоном "Кучино" в Балашихе. Там выявили превышение норм концентрации сероводорода в воздухе в три раза, максимальное разовое превышение в 34,8 раза было зафиксировано на посту "Балашиха-Речная". сообщает пресс-служба ведомства. Специалисты провели более 140 исследований, в Москве нарушений не выявили.
Оперативные группы и мобильные лаборатории МЧС РФ и Роспотребнадзора работают круглосуточно. Стационарные посты "Мосэкомониторинг" непрерывно наблюдают за экологической обстановкой. Исследования проводятся ежедневно.
По данным экспертов Росприроднадзора, там могли находиться меркаптаны, запах которых похож на кислую капусту. В том, что запах с полигона накрывает всю Москву, уверены и независимые эксперты. "На полигоне (Кучино) сейчас проходят активные работы по рекультивации, там пытаются зажечь так называемый большой факел. Вот эти газы, сероводород и другие, горючие. Такая работа сейчас происходит на кучинском полигоне, поэтому его принято в кулуарных беседах, среди специалистов считать главным источником московских зловоний", – рассказал сотрудник проекта Meteoweb.ru Алексей Сафронов.
Аналогичную точку зрения высказал исполняющий обязанности председателя Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Элмурод Расулмухамедов. Он указал, что запах вызван метилмеркаптаном. Его специально добавляют к природному газу для придания ему запаха, и вырабатываться он может также на полигоне "Кучино". Сейчас там проводится рекультивация, и часть газа сжигают, но большая его часть улетучивается в атмосферу, выделяя неприятный запах. Его распространению также способствуют метеоусловия, из-за которых вещества не рассеиваются в атмосфере, а распространяются по городу.
8 декабря от жителей нескольких районов Москвы стали поступать жалобы на неприятный запах в воздухе. В Мосэкомониторинге уточнили, что в нем содержится метилмеркаптан, который даже в небольшой концентрации вызывает неприятный запах. 14 декабря Сергей Собянин поручил определить источник выбросов из-за вновь появившегося запаха.
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