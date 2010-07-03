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16:28

В МВД опровергли затруднения в допуске людей на митинг в центре Москвы

безопасность город

16:28

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В МВД опровергли данные об искусственных затруднениях допуска граждан на митинг в центре столицы.

"На проспекте Академика Сахарова проходит согласованный властями митинг. В целях обеспечения правопорядка и безопасности на контрольно-пропускных пунктах организованы досмотровые мероприятия. Организаторы мероприятия обвиняют сотрудников правоохранительных органов в искусственных затруднениях допуска граждан в зону безопасности. Указанные утверждения не соответствуют действительности, досмотр проводится в целях безопасности", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы ГУ МВД по городу.

В митинге участвовали около 12 тысяч человек. В 16:00 люди начали расходиться.
Выборы состоятся 8 сентября – в Единый день голосования. Предвыборная кампания стартовала 6 июня. Для участия в выборах депутатов Мосгордумы зарегистрировано 233 кандидата, из них 171 – представители партий.

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