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10:11

Названы сроки создания гиперзвуковой ракеты Brahmos-2

безопасность

10:11

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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Гиперзвуковая ракета Brahmos-2 будет создана и пройдет испытания к 2024 году, рассказал РИА Новости директор департамента информационных технологий компании Brahmos Правин Патхак на выставке Aero India.

"Испытательный пуск может состояться в конце 2023 — начале 2024 года", – указал Патхак.

Brahmos – совместное российско-индийское предприятие. В разработке ракеты принимают участие российские специалисты "НПО Машиностроения".

В начале февраля Минобороны России выступило с предложением о создании гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности. Инициативу оборонного ведомства поддержал Владимир Путин.

В конце декабря прошлого года состоялись испытания гиперзвукового комплекса "Авангард". За пуском наблюдали глава государства и министр обороны Сергей Шойгу. Ракета совершила вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и поразила условную цель.

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безопасность

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