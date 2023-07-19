Российские войска применили новейшие танки "Армата" в зоне СВО – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Группировка войск "Юг" применила в зоне спецоперации на Украине новейшие российские танки Т-14 "Армата". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Уточняется, что в бою участвовали несколько единиц техники, чтобы посмотреть, как себя проявит танк. Все они были выведены с передовой.

Другой собеседник издания добавил, что танк "Армата" поступил на вооружение подразделений Южного военного округа. Тем не менее все необходимые испытания техники еще продолжаются.

Ранее сообщалось, что "Ростех" направил партию экспериментальных самоходных минометов "Дрок" российским войскам. В компании отметили, что орудие смонтировано в броневой башне.

До этого в Минобороны РФ заявили, что армия России в соответствии с планом завершила прием вооружения и военной техники от ЧВК "Вагнер", переданы более 2 тысяч единиц техники и вооружения.

Эксперт рассказал о характеристиках танка Т-14 "Армата"