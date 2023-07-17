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14:28

Общество

Проект о праве Росгвардии иметь на вооружении военную технику внесут в ГД 17 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Группа депутатов Госдумы в понедельник, 17 июля, внесет на рассмотрение палаты законопроект, который наделяет Росгвардию правом иметь на вооружении военную технику, сообщил глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Речь в том числе идет о тяжелой технике. По словам парламентария, поправки предлагается внести в закон "О войсках национальной гвардии".

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в федеральное управление планируется ввести тяжелые вооружения, включая танки. По его словам, данная инициатива обсуждалась с президентом Владимиром Путиным.

Путин обратится в Кремле к подразделениям, которые обеспечивали порядок во время мятежа

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