Проект о праве Росгвардии иметь на вооружении военную технику внесут в ГД 17 июля

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Группа депутатов Госдумы в понедельник, 17 июля, внесет на рассмотрение палаты законопроект, который наделяет Росгвардию правом иметь на вооружении военную технику, сообщил глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Речь в том числе идет о тяжелой технике. По словам парламентария, поправки предлагается внести в закон "О войсках национальной гвардии".

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в федеральное управление планируется ввести тяжелые вооружения, включая танки. По его словам, данная инициатива обсуждалась с президентом Владимиром Путиным.

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