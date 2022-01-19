Генпрокуратура попросила признать террористическим движение "Колумбайн"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Генеральная прокуратура попросила признать террористическим движение "Колумбайн". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РФ.

Суд рассмотрит иск ведомства 2 февраля. Заседание пройдет в закрытом режиме.

Массовое убийство в американской школе "Колумбайн" произошло в конце апреля 1999 года. Тогда двое учеников убили 13 человек, еще 23 получили ранения.

Ранее Владимир Путин рассказал, что в российских учебных заведениях предотвратили 127 преступлений за последнее время.

До этого член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова допустила, что ужесточение наказания за нападения на школы не решит проблему с применением оружия в образовательных учреждениях. Сенатор отметила, что решение проблемы кроется в адаптации информационной политики в отношении детей и молодежи.

