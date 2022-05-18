Новым флагманом Черноморского флота РФ может стать фрегат "Адмирал Макаров" – СМИ

Фото: Андрей Грязнов/ТАСС

Ракетный фрегат "Адмирал Макаров" может стать флагманом Черноморского флота России. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к силовым структурам Крыма.

"После гибели "Москвы" новым флагманом ЧФ может стать один из трех фрегатов дальней морской зоны проекта 11356. Пока выбор сделан в пользу "Адмирала Макарова", – сказал он.

При этом агентство не располагает официальной информацией.

Ночью 14 апреля стало известно о том, что на ракетном крейсере "Москва" в результате пожара сдетонировал боеприпас. В результате ЧП экипаж был полностью эвакуирован.

Позднее сообщалось, что крейсер затонул при буксировке в порт назначения. Корабль потерял устойчивость в условиях штормового волнения.

