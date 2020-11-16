Фото: ЦОС ФСБ

ФСБ предотвратила серию терактов в Воронежской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, заключенные Руслан Бугак, Руслан Чаусов, Геньяс Гатджибаибов, Максим Степанов и Сергей Мухаметзянов основали в колонии террористическое сообщество. В свою деятельность они вовлекали заключенных, освобождающихся в 2019–2020 годах.

Сообщается, что они планировали подрыв многоквартирного жилого дома в Воронеже, посягательство на сотрудников правоохранительных органов и курсантов Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, выпускники которой принимают участие в боевых действиях в Сирии.

Второй западный окружной военный суд приговорил фигурантов к срокам от 8,5 до 24 лет колонии.

Ранее сотрудники ФСБ ликвидировали сеть подпольных оружейных мастерских в 16 регионах России. В ходе операции были задержаны 27 человек. У злоумышленников изъяли 127 единиц огнестрельного оружия.

До этого в Адыгее задержали мужчину, который планировал совершить теракт в Волгограде. Он был членом террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в РФ).