Сеть подпольных оружейных мастерских выявили в 16 регионах РФ

Фото: ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ ликвидировали сеть подпольных оружейных мастерских в 16 регионах России. В ходе операции были задержаны 27 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Как уточняется, задержанные причастны к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских с целью дальнейшей продажи.

"Пресечена деятельность 17 мастерских по модернизации средств поражения", – говорится в сообщении ЦОС.

Уточняется, что у злоумышленников изъяли 127 единиц огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что ФСБ России в ходе спецоперации задержала 20 подпольных оружейников в девяти регионах России. Спецслужбы пресекли преступную деятельность жителей Крыма, Красноярского края, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Свердловской и Томской областей. Также ликвидировано шесть оружейных мастерских.

