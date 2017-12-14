Во время новогодних праздников в столице усилят меры безопасности

14 декабря, 13:35
Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Во время новогодних праздников в столице будут действовать усиленные меры безопасности.
На входах в места массовых гуляний установят пункты досмотра с металлодетекторами. На постах ГИБДД усилят меры по предотвращению ввоза в город взрывчатых веществ и оружия. Во время массовых гуляний за порядком будут следить 13 тысяч полицейских и сотрудников Росгвардии.
Территорию будут обследовать с участием ОМОН и воинских частей 55 дивизии. Также в мероприятиях будут участвовать 12 расчетов минно-розыскных собак.
Особенно тщательно будут обследовать Манежную, Театральную, Боровицкую, Пушкинскую площади, площадь Революции, Александровский сад, улицу Моховую, Большой Каменный мост и вентиляционные шахты Московского метрополитена.
На 79 площадках горожан ждут выступления российских и европейских театральных коллективов, театрализованные программы, концерты. Там можно будет также купить новогодние сувениры.
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