Во время новогодних праздников в столице усилят меры безопасности

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Во время новогодних праздников в столице будут действовать усиленные меры безопасности.

На входах в места массовых гуляний установят пункты досмотра с металлодетекторами. На постах ГИБДД усилят меры по предотвращению ввоза в город взрывчатых веществ и оружия. Во время массовых гуляний за порядком будут следить 13 тысяч полицейских и сотрудников Росгвардии.

Территорию будут обследовать с участием ОМОН и воинских частей 55 дивизии. Также в мероприятиях будут участвовать 12 расчетов минно-розыскных собак.

Особенно тщательно будут обследовать Манежную, Театральную, Боровицкую, Пушкинскую площади, площадь Революции, Александровский сад, улицу Моховую, Большой Каменный мост и вентиляционные шахты Московского метрополитена.