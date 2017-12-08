К фестивалю "Путешествие в Рождество" будет открыто более 320 шале

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 320 шале откроется на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". Работы по монтажу торговых павильонов завершат до 19 декабря.

Шале будут представлены в нескольких видах, включая французские павильоны, уже знакомые москвичам деревянные домики, деревянные шале нового дизайна (их можно будет увидеть на Садовом кольце), а также стеклянные соты и оранжереи, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что ассортимент продукции, которую можно будет приобрести в павильонах фестиваля “Путешествие в Рождество”, определится в ближайшее время. Всего c начала заявочной кампании поступило 730 предложений от предпринимателей из 20 регионов России. Победителей определит комиссия.

Ранее сообщалось, что темой украшения Москвы на этот Новый год станет театр. Новогоднюю елку на Славянской площади украсят портретами Константина Станиславского, Владимира Немировича-Данченко, Евгения Вахтангова. На елках будут театральные маски, отсылающие, к примеру, к спектаклю "Турандот". В праздничном оформлении будут использовать театральные кулисы.

В этом году в городе буду работать 20–25 площадок во всех округах. Там построят ледяные горки, фотозоны и поставят новогодние ели. Также с середины декабря столицу начнут украшать уличными открытками. В городе развесят около тысячи плакатов, билбордов, афиш и стикеров с поздравлениями.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет в пятый раз. Площадки будут работать с 22 декабря по 14 января. В этом году фестиваль посвятят театру. Главные мероприятия пройдут на Тверской улице и Красной площади, а также на Манежной и Тверской площадях, площади Революции, на Рождественке, Новом Арбате, Арбате и в Камергерском переулке, на Тверском и Гоголевском бульварах, в Климентовском переулке и Новопушкинском сквере. Впервые фестивальная программа будет представлена на обновленном Садовом кольце.