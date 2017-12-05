Новогодние шале начали возводить в центре Москвы

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В центре Москвы рабочие начали возводить новогодние шале, в которых будут проходить ярмарки.

Одна из них расположится на площади Революции у входа на станцию метро "Театральная". Сейчас территория огорожена, но уже через две недели там загорятся праздничные огни, а прилавки заполнятся товарами. Центральным элементом композиции будет зимняя карусель, сообщает телеканал "Москва 24".

На соседней Манежной площади рабочие создают новогодний лес. Среди украшенных деревьев разместят киоски с сувенирами и лакомствами.

Темой украшения Москвы на этот Новый год станет театр. Новогоднюю елку на Славянской площади украсят портретами Константина Станиславского, Владимира Немировича-Данченко, Евгения Вахтангова, сообщает Агентство "Москва". На елках будут театральные маски, отсылающие, к примеру, к спектаклю "Турандот". В праздничном оформлении будут использовать театральные кулисы.

В этом году в городе буду работать 20–25 площадок во всех округах. Там построят ледяные горки, фотозоны и поставят новогодние ели.

С середины декабря столицу начнут украшать уличными открытками. В городе развесят около тысячи плакатов, билбордов, афиш и стикеров с поздравлениями. На открытках будут изображены Красная площадь, собор Василия Блаженного, Богоявленский кафедральный собор, Большой театр и зимние пейзажи московского художника Игоря Разживина.

На Поклонной горе уже начали собирать самую большую елочную игрушку в мире. Шар высотой 17 метров и диаметром 11 будет переливаться разными цветами, а внутри него зазвучат новогодние хиты.

Пятый фестиваль "Путешествие в Рождество" будет проходить в городе на 69 площадках с 22 декабря 2017 по 14 января 2018 года. Программу на Новый год уже подготовили 22 парка, а на Рождество – 21.

