Гигантский хоккей, тиры и горки ждут москвичей на "Путешествии в Рождество"

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Сноуборд-парк, катки, ледяные горки, тиры и поле для гигантского хоккея откроются на площадках столичного фестиваля "Путешествие в Рождество".
Покататься на коньках можно будет на четырех площадках, сообщает пресс-служба организатора. Это "ГУМ-каток" на Красной площади, Ледовый театр в Новопушкинском сквере, новый каток на ВДНХ и каток в Зеленограде. На окружных площадках появятся 10 ледяных горок и 9 тиров. А на Сиреневом бульваре в Троицке можно будет попробовать себя в гигантском хоккее. Игрокам выдадут пятиметровые надувные клюшки, ими нужно будет закатить большой надувной шар в ворота противника. На Ярцевской улице откроется площадка для игры в зимний боулинг.
В сноуборд-парке проведут множество открытых уроков и лекций, а звезды российского сноубординга – Денис Леонтьев, Алена Заварзина, Виктор Теймуров и другие – устроят зрелищные выступления. Там оборудуют широкую четырехметровую горку для профессионалов с конструкциями для трюков и небольшую для начинающих. Гостей ждут любительские соревнования, судить которые будут сертифицированные судьи. На площадке "Балансборд" тренеры познакомят с этим популярным молодежным видом спорта, а в зоне "Снежки" дети смогут поупражняться в метании мячей из специальных снежкобластеров.
На переходе между площадью Революции и Манежной площадью появится стометровая ледяная горка. Она будет четырехскатной, что поможет избежать очередей на морозе. Посетителям бесплатно дадут тюбинг-ватрушку.
На "Аллее зимних игр", которая разместится на Тверском бульваре, будет множество новогодних спортивных развлечений. Гости смогут обыграть механического вратаря-снеговика, забросив шайбу в ворота. А на аттракционе "Елочка" маленьким гостям фестиваля предложат попасть в мишень намагниченным шариком. А в лазерном биатлонном тире организуют открытые уроки под руководством олимпийских чемпионов и чемпионов мира по биатлону.
Фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет с 22 декабря по 14 января в Москве. 2018 год в России объявлен Годом театра, поэтому главной темой фестиваля станут спектакли и представления.
На 79 площадках горожан ждут выступления российских и европейских театральных коллективов, театрализованные программы, концерты. Там можно будет также купить новогодние сувениры.
А новогоднюю праздничную программу подготовят в 22 столичных парках. Начало основной программы намечено на 22:00 31 декабря, она пройдет до 2:00–3:00 1 января. Фейерверки запустят в 19 парках 1 января в 1:00.
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