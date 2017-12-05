Москва встретит Новый год залпами фейерверков в 19 столичных парках

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Москва войдет в новогоднюю ночь под залпы праздничных фейерверков. Столичный департамент культуры подготовил запуски фейерверков в 19 парках в восьми округах, передает портал мэра и правительства Москвы.

Всего выпустят более ста тысяч праздничных залпов. Яркие букеты, золотые хризантемы и сверкающие короны появятся в небе 1 января в 01:00. "Запуск фейерверков намечен на час ночи в Москве неслучайно – именно к этому времени новый год наступит на территории всей страны. Первыми 2018 год встретят жители Камчатки и Магадана в 15:00 по московскому времени, последними – жители Калининграда, которые отпразднуют Новый год в 01:00", – сообщили в Мосгорпарке.

Пиротехнические шоу в центре столицы устроят в Парке Горького, саду "Эрмитаж" и Таганском парке. На юге Москвы салют озарит небо над парком "Садовники", а на северо-востоке — в Лианозовском, Бабушкинском и Гончаровском парках.

Фейерверки запустят также в саду имени Баумана, парке "Красная Пресня" Измайловском парке, Сиреневом саду и парке "Сокольники". Залпы дадут в парке "Кузьминки", парк 850-летия Москвы, Воронцовском парке, Гончаровском и Перовском парках, в парке "Северное Тушино", парке Победы на Поклонной горе, парке 50-летия Октября.



Каждый парк покажет гостям оригинальное световое шоу. В саду "Эрмитаж" небо озарят хризантемы и золотые пионы, искристые сферы и пальмы. В Бабушкинском парке запустят искристые сферы и мерцающие пионы со звуковыми эффектами, а также цветок из золотых нитей. В парке выпустят девять тысяч пиротехнических залпов.

Фейерверками столичные парки не ограничатся. В ночь с 31 декабря на 1 января можно будет повеселиться в Парке Горького, Таганском, Измайловском и других парках. На улицах города, бульварах, площадях и переулках с 22 декабря по 14 января пройдет фестиваль "Путешествие в Рождество".