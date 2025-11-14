МВД пресекло работу телеграм-каналов с арендованными аккаунтами для обмана россиян

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранители пресекли работу двух телеграм-каналов, которые позволяли мошенникам ежедневно использовать более 1 тысячи арендованных аккаунтов в мессенджерах для обмана россиян. Об этом сообщила пресс-служба УБК МВД России.

Администраторы в возрасте 16 и 18 лет задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела. Оперативные мероприятия прошли при содействии полицейских из Астраханской области и Луганской Народной Республики (ЛНР), а также в сотрудничестве с центром безопасности MAX.

Ранее в Москве задержали хакеров, создавших вирус "Медуза". Они распространяли вредоносное программное обеспечение через форумы.

"Медуза" предназначалась для хищения учетных записей, сведений о криптокошельках и другой компьютерной информации. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Троим фигурантам избраны различные меры пресечения.