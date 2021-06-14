Силы ВМФ РФ следят за эсминцами Великобритании и Нидерландов в Черном море

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В акваторию Черного моря вошли ракетные эсминцы ВМС Великобритании и Нидерландов. За ними следят силы Военно-морского флота Российской Федерации. Об этом рассказали в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями вошедших в акваторию Черного моря эсминца УРО "Дефендер" ВМС Великобритании и фрегата УРО "Эвертон" ВМС Нидерландов", – говорится в сообщении.

В апреле в Черное море зашел сторожевой корабль "Гамильтон" береговой охраны США. Как сообщали в Национальном центре управления обороной, за ним следили силы Черноморского флота.