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Безопасность

13:58

Силы ВМФ РФ следят за эсминцами Великобритании и Нидерландов в Черном море

безопасность

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

В акваторию Черного моря вошли ракетные эсминцы ВМС Великобритании и Нидерландов. За ними следят силы Военно-морского флота Российской Федерации. Об этом рассказали в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями вошедших в акваторию Черного моря эсминца УРО "Дефендер" ВМС Великобритании и фрегата УРО "Эвертон" ВМС Нидерландов", – говорится в сообщении.

В апреле в Черное море зашел сторожевой корабль "Гамильтон" береговой охраны США. Как сообщали в Национальном центре управления обороной, за ним следили силы Черноморского флота.

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