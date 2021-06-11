Силы Черноморского флота приступили к слежению за эсминцем США

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Силы Черноморского флота следят за зашедшим в акваторию эсминцем с управляемым ракетным оружием военно-морских сил США. Об этом рассказали в Национальном центре управления обороной.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (ПРО) "Лабун" ВМС США, зашедшего 11 июня 2021 года в акваторию Черного моря", – говорится в сообщении.

Ранее 6-й флот США сообщал, что для выполнения операций по обеспечению безопасности на море эсминец "Лабун" типа "Арли Берк" начал переход из Средиземного в Черное море.

В апреле в Черное море зашел сторожевой корабль "Гамильтон" береговой охраны США. Как сообщали в Национальном центре управления обороной, за ним следили силы Черноморского флота.