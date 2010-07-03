В МИД заявили о растущем риске ядерной войны

12:45
12:45
Поделиться в социальных сетях:
Фото: depositphotos/curraheeshutter
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться. Его слова приводит РИА Новости.
"Есть риск возникновения ядерной войны, причем даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт. Особенно негативная динамика проявляется в последний год", – отметил замглавы МИД.
Он также добавил, что действия западных партнеров России становятся "более эмоциональными, временами весьма агрессивными". По словам Рябкова, ряд стран продолжает расшатывать архитектуру контроля над вооружениями, блокируя работу диалоговых каналов.
Ранее сообщалось, что исследовательская служба конгресса США оценила программу модернизации ядерного оружия России и поставила вопрос о целесообразности развития Штатами новых возможностей по сдерживанию РФ в этой сфере. В тексте представленного конгрессу доклада отмечается, что Москва "стала больше полагаться на ядерное оружие и может угрожать его применением во время региональных конфликтов".
В феврале 2018 года Пентагон представил Обзор ядерного потенциала – в документе были описаны основные принципы функционирования стратегических ядерных сил США. Там подчеркивалось, что Вашингтон прежде не сталкивался с такими ядерными угрозами, как сейчас. В списке подобных угроз обозначены Россия, Иран, КНДР и Китай.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: