В МИД заявили о растущем риске ядерной войны

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться. Его слова приводит РИА Новости.

"Есть риск возникновения ядерной войны, причем даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт. Особенно негативная динамика проявляется в последний год", – отметил замглавы МИД.

Он также добавил, что действия западных партнеров России становятся "более эмоциональными, временами весьма агрессивными". По словам Рябкова, ряд стран продолжает расшатывать архитектуру контроля над вооружениями, блокируя работу диалоговых каналов.

Ранее сообщалось, что исследовательская служба конгресса США оценила программу модернизации ядерного оружия России и поставила вопрос о целесообразности развития Штатами новых возможностей по сдерживанию РФ в этой сфере. В тексте представленного конгрессу доклада отмечается, что Москва "стала больше полагаться на ядерное оружие и может угрожать его применением во время региональных конфликтов".

В феврале 2018 года Пентагон представил Обзор ядерного потенциала – в документе были описаны основные принципы функционирования стратегических ядерных сил США. Там подчеркивалось, что Вашингтон прежде не сталкивался с такими ядерными угрозами, как сейчас. В списке подобных угроз обозначены Россия, Иран, КНДР и Китай.