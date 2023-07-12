Российский истребитель Миг-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Истребитель Миг-31 был поднят в воздух, чтобы не допустить нарушения государственной границы России самолетом патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, российские средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушную цель над акваторией Баренцева моря. Для недопущения нарушения границы РФ в небо был поднят истребитель Миг-31 из состава дежурных противовоздушных сил Северного флота.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А Посейдон ВВС Норвегии. При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации", – говорится в уведомлении пресс-службы.

В Минобороны добавили, что полет Миг-31 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. При маневрах не были исполнены пересечение воздушных трасс и опасное сближение с иностранным бортом, резюмировали в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские Су-27 проводили самолеты ВВС Великобритании в Черном море. Речь идет о самолете радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и двух многоцелевых истребителей "Тайфун".

В Минобороны РФ заявили, что при приближении Су-27 британские самолеты развернулись от госграницы России. Позже российские истребители вернулись на аэродром базирования. Иностранные самолеты не нарушили госграницу РФ.

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