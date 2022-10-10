Управление по защите гостайны появилось в МЧС

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Управление по защите государственной тайны появилось в МЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Соответствующий приказ подписал глава МЧС Александр Куренков.

Руководить 30 сотрудниками будет Сергей Толстых, ранее занимавший руководящую должность в Главном управлении собственной безопасности министерства.

Ранее сообщалось, что в России в разы увеличили производство реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" и "Торнадо-Г". Находящийся с 2018 года в стадии банкротства военный дивизион "Мотовилихинских заводов" в связи с возросшими объемами производства перешел на работу в три смены. В "Ростехе" подчеркнули, что "Мотовилихинские заводы" в полном объеме выполняют гособоронзаказ.



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