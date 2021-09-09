В Москве сократилось число разбоев, краж, нарушений ПДД и убийств

13:13
Фото: depositphotos/merrydolla
В Москве за восемь месяцев этого года сократилось число разбоев, краж, нарушений ПДД и убийств, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Так, за это время в городе зарегистрировали 95 905 преступлений (минус 1,1% по сравнению с предыдущим отчетным периодом).
В пресс-службе уточнили, что за восемь месяцев было совершено 38 169 преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
В общественных местах города было зафиксировано 33 137 преступлений.
За этот период, по данным прокуратуры, в столице было совершено 115 убийств, 90 изнасилований, 386 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе 36 со смертельным исходом, 231 разбой, 1 198 грабежей, 27 093 случая мошенничества, 40 401 кража, в том числе 319 из квартир, 488 угонов автомобилей.
В столичной прокуратуре добавили, что с января по август в Москве правоохранители возбудили 398 уголовных дел, связанных с нарушением ПДД и эксплуатации ТС.
Ранее в МВД сообщили, что в России по итогам семи месяцев 2021 года зафиксировали замедление прироста преступлений в сфере информационных технологий. Если за первый квартал 2021 года их число возросло на 33,7%, то за семь месяцев текущего года этот показатель составил 15,7%.
В ведомстве отметили, что две трети криминальных деяний в сфере высоких технологий совершены с использованием интернета.
До этого в МВД составили портрет среднестатистического преступника в России. Чаще всего, по данным ведомства, преступления совершают граждане России мужского пола. Женщины принимают участие в каждом шестом правонарушении, а на долю иностранцев приходится менее 4 процентов противоправных деяний.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: