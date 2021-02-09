Минобороны РФ впервые за 30 лет отказалось от участия в семинаре ОБСЕ

17:55
Фото: AP/Ronald Zak
Министерство обороны РФ впервые за 30 лет не станет посылать своих представителей на семинар ОБСЕ по военным доктринам в связи с недружественной политикой Запада, заявил глава российской делегации на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов. Об этом сообщает РИА Новости.
"Американцы нас приглашали, был запрос. Мы им ответили, что в связи с той обстановкой, которая имеется в данный момент на границах России, с проведением учений, полетами разведывательных самолетов Минобороны России считает нецелесообразным участвовать в этом семинаре впервые за 30 лет", – рассказал Гаврилов.
Он отметил, что решение об участии в семинаре принимается на уровне Генерального штаба.
"В условиях, когда они расширение НАТО трактуют как сдерживание России, Минобороны отказалось участвовать в семинаре", – сказал военный.
Гаврилов пояснил, что российская делегация принимает участие в переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями, в заключительных ремарках которых запланировано ее заявление по военным доктринам.
Семинар ОБСЕ традиционно проводится через каждые пять лет. В 2021 году году он проходит 9–10 февраля в дистанционном формате в связи с пандемией. Организацией мероприятия занимается председатель форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, сейчас это звание принадлежит США.
Ранее российский Генштаб заявил об увеличении активности кораблей НАТО у границ России. Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов отмечал, что российская сторона предлагала Североатлантическому альянсу и Вашингтону подумать над мерами, которые могли бы предотвратить негативное развитие ситуации.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: