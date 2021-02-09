Минобороны РФ впервые за 30 лет отказалось от участия в семинаре ОБСЕ

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Министерство обороны РФ впервые за 30 лет не станет посылать своих представителей на семинар ОБСЕ по военным доктринам в связи с недружественной политикой Запада, заявил глава российской делегации на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Американцы нас приглашали, был запрос. Мы им ответили, что в связи с той обстановкой, которая имеется в данный момент на границах России, с проведением учений, полетами разведывательных самолетов Минобороны России считает нецелесообразным участвовать в этом семинаре впервые за 30 лет", – рассказал Гаврилов.

Он отметил, что решение об участии в семинаре принимается на уровне Генерального штаба.

"В условиях, когда они расширение НАТО трактуют как сдерживание России, Минобороны отказалось участвовать в семинаре", – сказал военный.

Гаврилов пояснил, что российская делегация принимает участие в переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями, в заключительных ремарках которых запланировано ее заявление по военным доктринам.

Семинар ОБСЕ традиционно проводится через каждые пять лет. В 2021 году году он проходит 9–10 февраля в дистанционном формате в связи с пандемией. Организацией мероприятия занимается председатель форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, сейчас это звание принадлежит США.

Ранее российский Генштаб заявил об увеличении активности кораблей НАТО у границ России. Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов отмечал, что российская сторона предлагала Североатлантическому альянсу и Вашингтону подумать над мерами, которые могли бы предотвратить негативное развитие ситуации.