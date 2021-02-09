Два Ту-160 выполнили полет над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Гренландского морей выполнили полет стратегические ракетоносцы Ту-160. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Гренландского и Норвежского морей плановый полет выполнили два стратегических ракетоносца Ту-160. Полет продолжался около 12 часов", – говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее говорилось, что свыше 4 тысяч военных самолетов обнаружили на границах России в 2020 году. Проведено более 100 тактико-специальных занятий и тактических учений с радиотехническими подразделениями и частями ВКС.