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Безопасность

15:50

Два Ту-160 выполнили полет над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями

безопасность

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Гренландского морей выполнили полет стратегические ракетоносцы Ту-160. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Гренландского и Норвежского морей плановый полет выполнили два стратегических ракетоносца Ту-160. Полет продолжался около 12 часов", – говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее говорилось, что свыше 4 тысяч военных самолетов обнаружили на границах России в 2020 году. Проведено более 100 тактико-специальных занятий и тактических учений с радиотехническими подразделениями и частями ВКС.

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