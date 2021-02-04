Минобороны опровергло информацию о пересечении российским Ил-76 границы Эстонии

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Министерство обороны Российской Федерации опровергло информацию, которая была распространена Главным штабом Сил самообороны Эстонии. Утверждалось, что российский самолет Ил-76 нарушил воздушное пространство республики, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Как заявили в российском ведомстве, 3 февраля экипаж самолета Ил-76 ВКС выполнил плановый перелет на аэродром в Калининградскую область. "Перелет проходил по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером", – объяснили в пресс-службе.

Экипаж российского лайнера был на связи с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения. При этом каких-либо претензий к РФ в день полета со стороны Эстонии не было, обратили внимание в министерстве.

Ранее говорилось, что свыше 4 тысяч военных самолетов обнаружили на границах России в 2020 году. Проведено более 100 тактико-специальных занятий и тактических учений с радиотехническими подразделениями и частями ВКС.