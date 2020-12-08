Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий полиции

18:28
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Государственная дума поддержала в первом чтении законопроект о новых полномочиях полиции, который определяет в том числе перечень оснований для вскрытия автомобилей, сообщает ТАСС.
Отмечается, что вскрывать авто полиция сможет для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан. Также уточняется, что если собственник автомобиля в это время отсутствовал, его должны проинформировать о вскрытии в течение суток.
Законопроект также наделяет полномочиями полицейских проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории.
Кроме того, полицейским предлагается разрешить представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.
Ранее сообщалось, что благодаря поправкам в законе "О полиции" у правоохранителей будут полномочия, чтобы открыть огонь на поражение, когда действия нарушителя расцениваются как угроза нападения. Сейчас полицейский имеет право начать стрельбу, если злоумышленник дотронется до огнестрельного оружия.
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