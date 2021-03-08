Премьер Сербии заявила о попытке государственного переворота

15:25
Фото: EPA/Andrej Cukic/ТАСС
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что незаконная прослушка президента Александра Вучича является попыткой госпереворота. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Брнабич, в данном процессе принимали участие функционеры правящей партии и высокие чины из МВД.
Она подчеркнула, что расследование инцидента должно раскрыть до "последнего винтика" весь механизм.
"Думаю, что это спайка людей в службах безопасности, прежде всего, в МВД, а также в Сербской прогрессивной партии, к которой я принадлежу. Эта спайка охватывает и криминальные организации, мафию и часть СМИ в Сербии, как и часть системы правосудия, и без всякого сомнения, есть вмешательство иностранных служб. Целью была дестабилизация Сербии путем физического или другого способа устранения Вучича", – отметила Брнабич.
Зампредседателя правящей СПП и градоначальник Нови-Сада Милош Вучевич заявил, что в заговоре против президента участвуют министры, директора и другие партийные функционеры.
Ранее министр внутренних дел Сербии Александр Вулин сообщил, что правоохранительные органы располагают информацией, согласно которой президента Вучича и членов его семьи незаконно прослушали 1 572 раза. Материалы переданы в отдел прокуратуры по оргпреступности.
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