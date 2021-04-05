Эксперт прокомментировал новую схему онлайн-мошенничества в России

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Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в разговоре с Москвой 24 объяснил, как правильно реагировать на онлайн-сообщения от мошенников. Он также прокомментировал новую схему обмана россиян в Сети.
Ранее СМИ сообщили о новой схеме работы мошенников в России. Чтобы завладеть данными карт пользователей банков, онлайн-преступники, представляясь оператором электронных кошельков "Яндекс.Деньги", требуют перевести средства на биткойн-кошелек под угрозой публикации неких компрометирующих видео.
Злоумышленники рассчитывают, что потенциальная жертва обратит внимание на знакомый бренд: письма рассылаются с почтового адреса inform@money.yandex.ru. На самом же деле сервис электронных платежей "Яндекс.Деньги" с прошлого года сменил название на ЮMoney.
Ульянов утверждает, что такая схема мошенничества абсолютно не нова и очень распространена в России.
"Часто в качестве основного канала рассылки используется электронная почта. В большинстве случаев мошенники даже не задумываются, по каким адресам рассылать. Где-то купили базу и по всем адресам одинаковое письмо разослали: мол, мы такие-то, имеем доступ к вашим таким-то данным – записям с камер или еще к какой-то информации, которая якобы может скомпрометировать пользователя", – рассказал специалист.
Однако боязнь людей обнародования какой-то личной информации играет свою роль, отмечает эксперт. Люди из страха вступают с мошенником в переписку, в которой начинается реальное давление на жертву.
"Там начинается уже обработка серьезная. И так или иначе в большинстве случаев человека разводят на деньги, причем неоднократно: вымогать могут до тех пор, пока жертва, потеряв при этом много денег, не пойдет в полицию", – пояснил Ульянов.
Эксперт заявил, что вероятность получения мошенниками каких-то личных данных с устройств рандомного пользователя едва ли достигает одного процента. И если вдруг статистика сработала на конкретном пользователе, то шантажисты всегда показывают часть украденной информации жертве.
Лучше всего в таких случаях не открывать письмо, советует Ульянов. В нем, по словам эксперта, может, например, содержаться ссылка, которая приведет к реальной установке шпионской программы на компьютер жертвы.
"Если вдруг случайно открыли письмо, то удалите и забудьте про него. Ну и конечно же, никогда не стоит вступать с мошенниками в переписку", – заключил специалист.
Ранее сообщалось, что банковские мошенники под видом сотрудников кредитных организаций начали предлагать оформлять вклады под высокий процент.
Также эксперты предупредили, что в 2021 году мошенники сделают упор на гибридные фишинговые атаки с социальной инженерией. Одним из способов эксперт назвал дипфейк-технологии.
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