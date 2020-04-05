В мечетях московского региона не будут проводить коллективные молитвы до конца апреля

20:59
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Приостановка коллективных молитв в мечетях столицы и области продлевается до конца этого месяца. Об этом говорится на сайте Духовного управления мусульман Российской Федерации.
"Приказом председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина порядок проведения религиозных обрядов для мусульманских объектов столичного региона, установленный приказом от 17 марта 2020 года, продлен до 30 апреля текущего года", – сообщили в ДУМ РФ.
Уточняется, что в этот период пятикратные и пятничные молитвы будут организованы дежурными имамами и небольшим числом духовенства и сотрудников.
По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 1,2 миллиона человек, инфицированных COVID-19, свыше 64 тысяч скончалось, вылечилось более 240 тысяч человек.
Президент РФ Владимир Путин продлил нерабочую неделю до конца апреля c сохранением заработной платы из-за распространения коронавирусной инфекции.
В марте мусульман столицы призвали не молиться на улице.
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