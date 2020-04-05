В мечетях московского региона не будут проводить коллективные молитвы до конца апреля

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Приостановка коллективных молитв в мечетях столицы и области продлевается до конца этого месяца. Об этом говорится на сайте Духовного управления мусульман Российской Федерации.

"Приказом председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина порядок проведения религиозных обрядов для мусульманских объектов столичного региона, установленный приказом от 17 марта 2020 года, продлен до 30 апреля текущего года", – сообщили в ДУМ РФ.

Уточняется, что в этот период пятикратные и пятничные молитвы будут организованы дежурными имамами и небольшим числом духовенства и сотрудников.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 1,2 миллиона человек, инфицированных COVID-19, свыше 64 тысяч скончалось, вылечилось более 240 тысяч человек.

Президент РФ Владимир Путин продлил нерабочую неделю до конца апреля c сохранением заработной платы из-за распространения коронавирусной инфекции.

В марте мусульман столицы призвали не молиться на улице.