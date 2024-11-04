Россия и Индонезия приступили к первым в истории учениям военно-морских сил

Фото: ТАСС/пресс-служба Тихоокеанского флота

Военно-морские силы России и Индонезии приступили к первым в истории совместным учениям Орруда-2024 в городе Сурабая. Об этом сообщает РИА Новости.

В церемонии открытия участвовали командование ВМС Индонезии и командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Алексей Сысуев. Индонезийская сторона подарила России кепки с символикой военно-морского флота страны и памятные монеты. Российские представители ТОФ преподнесли в качестве подарка сувениры, посвященные истории ВМС РФ, и российский шоколад.

"Военное сотрудничество является естественной частью наших межгосударственных связей. Особенно я рад отметить, что у нас очень глубокие и искренние отношения между военно-морскими силами Индонезии и России", – подчеркнул российский посол в Индонезии Сергей Толченов.

По его словам, морские учения будут подтверждением контактов и дружбы между народами.

Ранее корабли Каспийской флотилии отработали ликвидацию плавающей мины, артиллерийскую стрельбу и ракетные удары на учениях "Океан-2024". В них приняли участие экипажи ракетного корабля "Дагестан", малых артиллерийских кораблей "Астрахань" и "Волгодонск".

