Корабли Каспийской флотилии отработали нанесение ударов на учениях "Океан-2024"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Корабли Каспийской флотилии отработали ликвидацию плавающей мины, артиллерийскую стрельбу и ракетные удары на учениях "Океан-2024". Об этом сообщает Минобороны РФ.

Поставленные задачи отрабатывали экипажи ракетного корабля "Дагестан", малых артиллерийских кораблей "Астрахань" и "Волгодонск". Уничтожение плавающей мины велось из штатных крупнокалиберных пулеметов, артиллерийская стрельба – из 100-миллиметровых универсальных пушек, рассказали в оборонном ведомстве.

Также тактическая группа Каспийской флотилии в составе двух малых ракетных кораблей отработала задачи по нанесению удара ракетным оружием морского базирования по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных пусков противокорабельных крылатых ракет "Калибр".

Ранее Владимир Путин заявил, что ВС РФ проводят самые масштабные учения на море за последние три десятилетия. По его словам, в начале активной фазы учений отработают самые сложные и максимально приближенные к боевым задачи. Они будут выполняться в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В учениях поучаствуют не только корабли ВМФ, но также дальняя и военно-транспортная авиация.