Число бот-атак на вузы РФ достигло рекорда с начала приемной кампании

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Бот-трафик достиг рекорда в первые дни приемной кампании в вузах. Он составил до 50%, сообщает газета "Известия" со ссылкой на аналитика Антона Чемякина.

"В этом трафике преобладают боты-парсеры. А ботов создают сами абитуриенты для того, чтобы точнее просчитать свои шансы на поступление: они могут подавать документы в несколько вузов, в каждом вузе – на несколько специальностей, при этом в период приемной кампании вчерашние школьники забирают документы, меняют приоритеты", – отметил он.

Как подчеркнул эксперт, чтобы просчитать вероятность зачисления на бюджет, абитуриенты постоянно следят за изменениями списков поступающих. По словам Чемякина, для этого они задействуют бота, который постоянно проверяет списки и по номерам СНИЛС отслеживает изменения.

"До недавнего времени подобных парсеров писали будущие студенты технических вузов, но в этом году наблюдается взрывной рост "гуманитарных" парсеров", – сказал он.

Приемная кампания началась в российских вузах и колледжах 20 июня. Всего в этом учебном году доступно свыше 619 тысяч бюджетных мест по программам высшего и около 835 тысяч – по программам среднего профессионального образования .

Вместе с тем за последние годы в стране выросла популярность обучения в колледжах и техникумах. Их выбирают 62,5% девятиклассников.