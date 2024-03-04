04 марта, 06:35Безопасность
Гендиректор "Ростеха" подтвердил, что танк Т-14 "Армата" стоит на вооружении ВС РФ
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Новейший российский танк Т-14 "Армата" стоит на вооружении армии РФ. Об этом заявил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"В армии она, конечно, на вооружении стоит", – приводит слова Чемезова РИА Новости.
Данная модель танка является новейшей разработкой в области танкостроения РФ. В ней были использованы самые передовые технологии и мощное вооружение.
В июле прошлого года СМИ сообщали о том, что группировка войск "Юг" применила в зоне спецоперации на Украине танки Т-14 "Армата". Уточнялось, что в бою участвовали несколько единиц техники, чтобы посмотреть, как себя проявит танк. Все они были выведены с передовой.
До этого российские издания также писали, что ВС России начали применять танки Т-14 "Армата" для ведения огня по позициям противника в зоне СВО. Отмечалось, что данная модель танка получила дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.
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