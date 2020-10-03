Около 5 тысяч человек будут следить за безопасностью на матчах РПЛ в Москве

03 октября, 14:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве 3 и 4 октября пройдут футбольные матчи 10-го тура Российской Премьер-лиги. Обеспечивать безопасность во время проведения мероприятий будут порядка 5 тысяч человек. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Так, 3 октября на стадионе "Спартак" встретятся команды "Спартак" и "Зенит", 4 октября на стадионе "Динамо" сыграют "Динамо" и "Краснодар", а "Локомотив" на домашнем стадионе примет "Химки" в этот же день.
Так, следить за порядком на первом матче будут более 2,5 тысячи человек, среди которых сотрудники контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, а также сотрудники полиции и ОМОН.
Охранять общественный порядк во время матча "Динамо" – "Краснодар" будут порядка 1,2 тысячи человек. Еще около 900 человек будут обеспечивать безопасность во время встречи "Локомотива" с "Химками".
Отмечается, что перед проведением матчей кинологи со служебными собаками и представители ГУ МЧС России по Москве проверят все стадионы и прилегающие к ним территории. Меры необходимы для обеспечения антитеррористической безопасности.
Ранее подмосковная футбольная команда "Химки" обыграла столичное "Динамо" со счетом 1:0. Матч состоялся в рамках девятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Первый и единственный гол игры был забит на 19-й минуте полузащитником "Химок" Александром Ломовицким.
Три октябрьских матча сборной России по футболу пройдут в Москве со зрителями
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