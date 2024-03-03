РКН ограничил доступ к сайту словаря жестовых языков Spread the Sign

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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту словаря жестовых языков Spread the Sign на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным Роскомнадзора, доступ к сайту Spreadthesign ограничен. Причины ограничения доступа не указаны, ведомство еще не прокомментировало свое решение.

Бесплатный мультилингвальный словарь Spread the Sign был создан в 2006 году. В нем записаны более 400 тысяч жестов на 44 языках.

Ранее Роскомнадзор исключил из реестра страницу сообщества Steam после удаления запрещенного контента. Причиной включения послужила одна из публикаций в сообществе площадки, где размещалась информация о способах изготовления наркотиков, уточнили в РКН.