Всероссийский потребительский проект "Тест" проверит плавленый сыр

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Эксперты Роскачества расскажут, как правильно выбрать плавленый сыр, и проверят популярных производителей в эфире Всероссийского потребительского проекта "Тест". Эфир смотрите 3 октября в 9:00 на телеканале "Россия".

На экспертизу в лабораторию Роскачества будет отправлен плавленый сыр пяти популярных торговых марок: "Карат", Hochland, "Экомилк", "Витако" и "Просто".

Как понять, что в основе этой ароматной массы не головка швейцарского, а ведро химического порошка? Может ли вообще плавленый сыр быть полезным и как найти такой в магазине? На эти вопросы ответят эксперты Роскачества вместе с ведущим программы Евгением Рыбовым.

Результаты проверок можно найти на портале Роскачества, также на сайте можно проголосовать за то, какой товар нужно проверить в следующем выпуске программы.

Ранее Всероссийский потребительский проект "Тест" проверил популярные марки клубничного йогурта.