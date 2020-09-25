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16:21

Всероссийский потребительский проект "Тест" проверит популярные марки клубничного йогурта

безопасность

Фото: depositphotos/Olyina

Эксперты Роскачества протестируют 5 популярных марок клубничного йогурта в рамках Всероссийского потребительского проекта "Тест". В лабораторию отправятся производства "Савушкин", Valio, "Слобода", "Искренне ваш" и "Б. Ю. Александров".

Как не попасть в больницу, позавтракав этим молочным продуктом? Откуда в йогурте плесень? Почему в клубничном йогурте морковь и паприка? Откуда там тля? И по каким признакам выбрать качественный и действительно полезный йогурт? На эти и другие вопросы эксперты расскажут в субботу, 26 сентября, в эфире проекта "Тест".

Смотрите программу в 9:00 на телеканале "Россия" и в 11:15 на телеканале Москва 24.

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