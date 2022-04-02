Минобороны сообщило о начале гуманитарного разминирования в ЛНР

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Минобороны России опубликовало кадры проведения разминирования в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает ТАСС.

"Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России приступили к гуманитарному разминированию в ЛНР", – сообщили в ведомстве.

По информации Минобороны, в состав группы по разминированию вошли как саперы, так и робототехника – в частности, комплекс разминирования "Уран-6", ранее опробованный в Сирии и Нагорном Карабахе.

В каждом таком комплексе находятся четырехосный автомобиль "Камаз", оборудованный специальной платформой с системой "Мультилифт", за счет чего ускоряется доставка к месту проведения работы.

Кроме того, по данным Минобороны, разминирование в ЛНР дополняется уничтожением обнаруженных взрывоопасных предметов.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что приоритетные для работы саперов места определяются по согласованию с руководством республики и местной администрацией населенных пунктов.

Ситуация в регионе обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.