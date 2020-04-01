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Москва 24

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Безопасность

18:50

В Госдуме призвали магазины проследить за дистанцией покупателей в разгар коронавируса

безопасность эксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в беседе с Москвой 24 призвал персонал продуктовых магазинов и аптек напоминать покупателям о важности сохранения безопасной дистанции.

"Дело в том, что это отчасти вина аптек и магазинов, но по большому счету, конечно же, людям не объяснишь, люди вроде понимают, но все-таки не исполняют это в силу, может быть, какого-то своего отношения к ситуации, привычки, от которой нужно в данной ситуации отказываться", – сказал Огуль.

Продавцы в торговых сетях, конечно, должны помогать соблюдать все меры предосторожности, дистанцию. Лишний раз напоминать и призывать покупателей к тому, чтобы они были аккуратны и осторожны, – это правильно. Но люди должны быть и сами обеспокоены за свое здоровье – это, наверное, самое важное.
Леонид Огуль
зампред комитета Госдумы по охране здоровья

Кроме того, депутат подчеркнул, что меры, которые сейчас принимаются в Москве, абсолютно правильные.

"Я видел, в магазинах сделаны такие специальные пометки... яркие, которые обращают на себя внимание покупателей. Стоит призвать все торговые сети, аптеки сделать то же самое, что делается сейчас в некоторых магазинах", – заключил Огуль.

Ранее сообщалось, что прокурор Москвы Денис Попов заявил о неготовности некоторых сетевых продуктовых магазинов и аптек к исполнению требований, введенных указом мэра.

Уточняется, что руководство 14 таких сетей позволяло покупателям толпиться.

"Выявлены факты неготовности некоторых сетевых торговых и аптечных предприятий к исполнению введенных указом мэра Москвы требований социального дистанцирования", – говорится в релизе.

Если ситуация не изменится, то последуют санкции. Так, межрайонным и окружным прокурорам дали поручение тщательно следить за тем, чтобы люди в магазинах не толпились.

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Соболева Илона

Сюжет: Коронавирус COVID-19

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