Правительственные автомобили из Челябинского леса передадут соцслужбам

Купленные перед политическими мероприятиями автомобили, которые стоят в зеленой зоне в Челябинске, направят медучреждениям и соцслужбам для работы в условиях коронавируса. Об этом сообщает портал 74.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Алексея Текслера.

Также отмечается, что часть машин заменит выработавшие свой ресурс автомобили из автопарка правительства.

Речь идет о черных автомобилях Toyota Camry, которые расположены вблизи озера Смолино в Челябинске. Эта территория принадлежит Управлению делами правительства Челябинской области.

Автомобили закупались для обеспечения проведения саммитов ШОС и БРИКС и иных протокольно-организационных мероприятий.

Саммит ШОС планировали провести 21–23 июля в Санкт-Петербурге. Ряд мероприятий саммита должны были организовать в Челябинске.

