Сегмент легких коммерческих машин авторынка России в ноябре вырос на 13,5%

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в ноябре 2017 года вырос на 13,5% процента. Таким образом, размер этого сегмента достиг 10,5 тысячи машин, сообщаетпресс-служба аналитического агентства "Автостат".
По данным агентства, лидерство в этом сегменте, как и прежде, остается за российской маркой GAZ. На ее долю в ноябре пришлось более 40% процентов от общего объема. что равняется 4,5 тысячи машин. Как отметили в "Автостате", это на 5,2 процента больше, чем в 2016 году. Второе место занял УАЗ с показателем в 1,4 тысячи автомобилей. Тройку лидеров замкнула отечественная LADA, с 1,3 тысячи автомобилей и ростом продаж почти на 46 процентов по сравнению с прошлым годом.
Также отмечается, что в пятерку лидеров вошли американский Ford с реализованными 1,2 тысячи машин (рост на 101,9 процента) и немецкий концерн Mercedes-Benz. Его продажи составили 730 машин, продемонстрировав рост на 23,7 процента.
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