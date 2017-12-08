Российский авторынок в ноябре вырос на 15%

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Российский авторынок вырос на 15 процентов в ноябре 2017 года. Продажи легковых автомобилей и коммерческого транспорта выросли до 152 тысяч машин.
За 11 месяцев текущего года рост составил 11,7 процента, продано миллион 430 тысяч 197 автомобилей, сообщает "Автостат" со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса. Рост в 15 процентов в ноябре наблюдается относительно того же месяца 2016 года. По мнению специалистов, он свидетельствует о восстановлении рынка.
Увеличение продаж на 12 процентов за одиннадцать месяцев позволило рынку отыграть потерянные в прошлом году те же 12 процентов. Отмечается, что это ощутимый прогресс за короткое время. Полный итог года станет известен через месяц. Согласно прогнозу, рост за год составит 10,8 процента. Ранее в течение четырех лет рынок сокращался.
Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце более 29 тысяч автомобилей LADA, что на 14 процентов выше показателя 2016 года. За ним следует KIA, третью строчку сохраняет Hyundai с показателем более 15 тысяч проданных автомобилей. На четвертом и пятом местах расположились Renault и Volkswagen. В десятке также есть машины марок Toyota, Nissan, ГАЗ, Skoda и Ford.
Ранее сообщалось, что две модели марки Lada попали в топ самых популярных автомобилей в Европе. Ими стали LADA Vesta и LADA Granta, занявшие 60-е и 76-е места в рейтинге. Бренд также впервые вошел в список из десяти любимчиков среди отечественных покупателей.
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