Две модели Lada попали в топ самых популярных автомобилей в Европе

Две модели марки Lada попали в топ самых популярных автомобилей в Европе. Ими стали LADA Vesta и LADA Granta.

Как сообщают "Дни.ру", рейтинг составлен по результатам продаж за период с января по октябрь 2017 года. Согласно этим данным, было продано почти 77 тысяч единиц российского бюджетного седана LADA Granta производства АвтоВАЗа.

Как пояснили эксперты, учитывая при анализе европейского авторынка Россию, LADA Granta оказывается на 60-м месте по популярности, рядом со Skoda Superb (59-е место) и Audi A6 (61-е место).

Кроме того, в период с января по октябрь удалось реализовать более 62 тысяч автомобилей LADA Vesta. В результате, модель встала на 76-ю позицию рейтинга. Первое место в европейском автотопе по-прежнему занимает хэтчбек Volkswagen Golf.

Ранее сообщалось, что впервые за последние девять лет в топ-10 самых любимых у россиян марок вошла LADA. Таковы данные опроса владельцев автомобилей. Лидером по популярности у наших соотечественников стал BMW, который не сдает позиций уже семь лет подряд.