Более 24 тысяч автомобилей Nissan в России признаны дефектными‍

Российский дилер Nissan ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" отзывает в России 24 тысяч автомобилей. Речь идет о машинах марки Nissan Qashqai и Nissan Note.

Почти 14 тысяч автомобилей Qashqai, произведенные в период с 28 сентября 2015 года по 19 июля 2016 года, отзовут из-за неверного расположения проводов электрического разъема в передней боковой панели, сообщает Росстандарт.

Существует вероятность контакта разъема с ковровым напольным покрытием, из-за чего влага может проникать с коврика в разъем. Это может привести к короткому замыканию и коррозии контактов разъема.

Более 10 тысяч субкомпактвэнов Note признали дефектными из-за проблем с подушками безопасности. Отзыву подлежат автомобили, произведенные с августа 2005 года по январь 2007 года.

Все ремонтные работы автомобилей будут проводить бесплатно.