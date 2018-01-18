Столичные улицы убирают почти 10 тысяч единиц спецтехники

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада в Москве. На улицы города выведено почти 10 тысяч единиц снегоуборочной техники. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Все службы города переведены в усиленный режим. Количество спецтехники, задействованной в уборке Москвы, из-за усиления снегопада было увеличено", – сказал он.

Заммэра также отметил, что в столице в непрерывном режиме ведутся механизированные и ручные работы по уборке и противогололедной обработке дорог, тротуаров, пешеходных зон, общественных пространств и других территорий. Ведется прием снега на снегосплавные пункты для последующей утилизации. Под особый контроль взята очистка от снега и наледи кровель и выступающих элементов фасадов зданий.

В связи с ухудшением погоды столичных водителей попросили пересесть на общественный транспорт. Из-за неблагоприятной погоды в городе увеличивается вероятность ДТП.

При этом сообщалось, что транспортный комплекс Москвы полностью готов к работе в сложных погодных условиях. ГУП "Московский метрополитен", МЦК, ГУП "Мосгортранс" и ЦППК работают в штатном режиме.

Снегопад также не повлиял на график движения электричек и поездов дальнего следования Московской железной дороги. С самого утра электрички отправились в рейсы по расписанию, по графику шли пассажирские поезда дальнего следования. Очищать железнодорожное полотно начали еще ночью. На линии работали 11 специальных железнодорожных составов, которые очистили от снега 398 километров путей. В течение дня при необходимости спецтехника также готова выйти на уборку снега.

По данным Гидрометцентра России, температура воздуха днем 18 января в Москве составит 4–6 градусов ниже нуля. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, местами возможны порывы до 17 метров в секунду. Прогнозируются снегопад, гололедица, метель. Объявлен желтый уровень погодной опасности.

Ранее сообщалось, что ночь накануне Крещения стала самой холодной в Москве с начала зимы. Температура воздуха в столице опустилась до минус 9,5 градуса в ночь с 17 на 18 января.

По данным синоптиков из центра погоды "Фобос", самые низкие тепературы по московскому региону зафикисированы в Черустях – там столбики термометров показали минус 11,8 градусов. До этого самым холодным днем зимы было 26 декабря. Тогда температура воздуха опускалась до минус 7,4 градуса.