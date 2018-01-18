Снегопад не повлиял на график движения поездов МЖД

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Снегопад не повлиял на график движения электричек и поездов дальнего следования Московской железной дороги.

"Снегопад не повлиял на график движения поездов на Московской железной дороге. С самого утра электрички отправились в рейсы по расписанию, по графику шли пассажирские поезда дальнего следования", – сообщили в пресс-службе МЖД, передает Агентство "Москва".

Там также отметили, что очищать железнодорожное полотно начали еще ночью. На линии работали 11 специальных железнодорожных составов, которые очистили от снега 398 километров путей. В течение дня при необходимости спецтехника также готова выйти на уборку снега.

Ранее сообщалось, что транспортный комплекс Москвы готов к осложнению погодных условий. ГУП "Московский метрополитен", МЦК, ГУП "Мосгортранс" и ЦППК работают в штатном режиме.

Отмечалось, что осложненные погодные условия, наблюдающиеся в столичном регионе, сохранятся вплоть до вечера 18 января. Водителям рекомендовали пользоваться общественным транспортом.

По данным Гидрометцентра России, температура воздуха днем 18 января в Москве составит 4–6 градусов ниже нуля. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, местами возможны порывы до 17 метров в секунду, передает телеканал Москва 24. Прогнозируются снегопад, гололедица, метель. Объявлен желтый уровень погодной опасности.