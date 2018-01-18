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18 января, 09:18

Транспортный комплекс Москвы готов к осложнению погодных условий

транспорт общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Транспортный комплекс Москвы готов к осложнению погодных условий.

"Транспортный комплекс Москвы полностью готов к работе в сложных погодных условиях. ГУП "Московский метрополитен", МЦК, ГУП "Мосгортранс" и ЦППК работают в штатном режиме", – говорится в сообщении информационного центра комплекса.

Отмечается, что осложненные погодные условия, наблюдающиеся в столичном регионе, сохранятся вплоть до вечера 18 января.

В настоящее время Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает загруженность улично-дорожной сети в 7 баллов. Наибольшие затруднения при движении в сторону центра наблюдаются на шоссе Энтузиастов, Рязанском и Волгоградском проспектах. МКАД загружен на юге по внутренней стороне, а также на востоке и северо-западе по обеим сторонам. Низкие скорости на ТТК также отмечены на северо-западе по обеим сторонам.

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