Фото: портал мэра и правительства Москвы
Транспортный комплекс Москвы готов к осложнению погодных условий.
"Транспортный комплекс Москвы полностью готов к работе в сложных погодных условиях. ГУП "Московский метрополитен", МЦК, ГУП "Мосгортранс" и ЦППК работают в штатном режиме", – говорится в сообщении информационного центра комплекса.
Отмечается, что осложненные погодные условия, наблюдающиеся в столичном регионе, сохранятся вплоть до вечера 18 января.
В настоящее время Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает загруженность улично-дорожной сети в 7 баллов. Наибольшие затруднения при движении в сторону центра наблюдаются на шоссе Энтузиастов, Рязанском и Волгоградском проспектах. МКАД загружен на юге по внутренней стороне, а также на востоке и северо-западе по обеим сторонам. Низкие скорости на ТТК также отмечены на северо-западе по обеим сторонам.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: