Столичных водителей просят пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

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Затруднения ожидаются на столичных дорогах 18 января из-за ухудшения погоды. Водителям рекомендуют пользоваться общественным транспортом.

Из-за неблагоприятной погоды в городе увеличивается вероятность ДТП. Во избежание аварий и осложнения дорожной ситуации автомобилистов просят быть внимательнее и аккуратнее.

По данным Гидрометцентра России, температура воздуха днем 18 января в Москве составит 4–6 градусов ниже нуля. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, местами возможны порывы до 17 метров в секунду, передает телеканал Москва 24. Прогнозируются снегопад, гололедица, метель. Объявлен желтый уровень погодной опасности.

Транспортный комплекс города полностью готов к работе в сложных погодных условиях. Метро, МЦК, наземный транспорт и ЦППК работают штатно.