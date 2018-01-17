Синоптики объявили желтый уровень опасности в Москве на 18 января

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Желтый уровень погодной опасности в Москве на 18 января объявили в Гидрометцентре России. Погода потенциально опасна из-за усиления ветра. 18 января юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров в секунду.

В ночь на четверг столбики термометра опустятся до 10-8 градусов мороза. Днем ожидается минус 6-4 градуса, местами пройдет небольшой снег. Атмосферное давление днем составит 743 миллиметра ртутного столба. Желтый уровень опасности также объявили в соседних областях: Калужской, Рязанской и Тульской.

Ранее синоптики объявили желтый уровень опасности на среду, 17 января. Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на праздник Крещения Господня в столичном регионе установятся морозная погода и метель.